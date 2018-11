Beffato dopo la maxi rissa preso a botte e denunciato il ferito aveva un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Prima le botte, poi la beffa. È stato colpito da una scarica di calci e pugni che l’hanno mandato all’ospedale sanguinante e con un occhio tumefatto. Quindi, è stato raggiunto dalla denuncia della polizia che, intervenuta sul posto per capire cosa fosse successo, l’ha trovato in possesso di un coltello. Si è conclusa al pronto soccorso di Torrette la notte brava di un 44enne anconetano, trasportato in ambulanza in codice di media gravità. È lui che ha avuto la peggio in una rissa furibonda scoppiata attorno alle 4 di ieri mattina alla Baraccola, in strada, nei pressi del pub Jamaica. Una colluttazione fra almeno cinque o sei uomini nella quale sarebbe spuntata anche una lama, agitata dall’uomo, forse per difendersi. Non avrebbe colpito nessuno, almeno così sembra, anche se ricostruire cosa davvero è successo è complicato: all’arrivo dei soccorritori del 118 e, poco dopo, delle Volanti della questura, c’è stato infatti un fuggi fuggi generale. Il ferito è stato trovato con un coltello e denunciato.