Battiscopa come proiettile ​sfonda il vetro al camion dei rifiuti

ANCONA – Nuovo incidente durante la raccolta rifiuti, con il pezzo di un battiscopa smaltito in un contenitore, anziché nell’isola di CentrAmbiente, compresso dal compattatore di un camion della raccolta differenziata e schizzato infrangendo il vetro posteriore del mezzo, dove per fortuna in quel momento non c’erano addetti a bordo. È il secondo infortunio nel giro di poco più di un mese che mette a rischio l’incolumità degli operatori di Anconambiente, sempre per colpa di una pericolosa superficialità nello smaltimento dei rifiuti.