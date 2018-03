Basta il varco nella nuova recinzione e l’auto si posteggia sulla rotatoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non c’è pace lungo la strada che costeggia l’ingresso principale dell’ospedale regionale di Torrette. Nonostante l’azienda ospedaliera abbia posizionato delle reti in plastica per evitare ai veicoli di parcheggiare sopra la rotatoria all’uscita del polo ospedaliero, da alcuni giorni diversi automobilisti hanno trovato il modo di eludere il sistema di protezione. Questo grazie ad una sorta di pertugio lasciato aperto lungo la circonferenza della rotatoria. Uno spazio di un paio di metri più che sufficiente per inserire la vettura a giudicare dai mezzi che ogni giorno vengono lasciati in sosta selvaggia. Il tentativo dell’azienda sanitaria di arginare la sosta sulla rotatoria purtroppo non ha dato i risultati sperati proprio per lo scarso senso di civiltà di alcuni proprietari di veicoli. E pensare che a poco metri di distanza è presente un parcheggio a pagamento o l’area di sosta gratuita di via Metauro. La sosta selvaggia non risparmia neppure l’area riservata ai taxi, anche questa delimitata da una rete di colore rosso con tanto di varco che permette l’entrata e l’uscita dei taxi. A rimetterci oltre ai conducenti dei taxi anche l’utenza costretta a raggiungere i taxi ben lontano rispetto all’area a loro riservata.