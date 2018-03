«Basta la faccio finita» ore di angoscia prima di ritrovare uomo di 55 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sono state due ore di grande apprensione per una famiglia residente in via del Castellano. Un uomo di 55 anni, infatti, mercoledì sera si è allontanato in auto da casa, annunciando alla moglie l’intenzione di porre fine alla propria vita. La donna, che non ha potuto far nulla per cercare di trattenere il marito, ha subito lanciato l’allarme, contattando la centrale operativa del 112. Tempestivamente due pattuglie dei carabinieri si sono messe alla ricerca dell’uomo e dell’automobile con cui si era allontanato. Nel giro di un paio d’ore il 55enne anconetano, che non rispondeva al cellulare, è stato ritrovato nelle campagne circostanti. Era in stato di choc e visibilmente provato. E’ stato riaccompagnato a casa e poi condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale per essere sottoposto anche a un consulto psichiatrico.