ANCONA - Apre lo sportello della macchina e si ritrova un branco di cinghiali che corrono all’impazzata lungo la strada. Choc venerdì notte in via Rodi al Pincio per una ragazza che risiede da quelle parti ed è dovuta restare nell’abitacolo per una decina di minuti fino a che il marito non è venuta a prenderla. E quel che fa specie è che il fuggi fuggi dei cinghiali sembra fosse causato dalla presenza di un paio di lupi avvistati in quei minuti in via Angelini da un automobilista di passaggio.

Una giungla tra le case. L’allarme cinghiali sta creando preoccupazione al Pincio, tanto che al Coal Raponi di via Rodi alcuni residenti hanno organizzato una raccolta firme per sensibilizzare il Comune ed altri enti circa la risoluzione del problema. L’allarme nasce dal fatto che i cinghiali, piuttosto numerosi, si fanno vedere tutte le sere nella zona tra via Rodi, largo Aristodemo Maniera, via Circonvallazione, via Angelini per arrivare fino a via Rovereto.

La paura



La gente ha paura, specie i proprietari dei cani che temono di essere attaccati dagli ungulati che passeggiano indisturbati per le vie del quartiere. Una zona che sembra essere particolarmente gradita ai cinghiali che ogni sera risalgono dal fosso di Vallemiano, si spostano in via Marini per arrivare indisturbati dalle parti del Pincio. E se si sentono in pericolo i branchi cominciano a correre in mezzo alla strada travolgendo tutto, auto e scooter compresi.

L'investimento



Uno di questi cinghiali a metà settimana scorsa è stato investito da un furgone di operai lungo via Circonvallazione nei pressi della Porta di Santo Stefano ma nonostante l’impatto l’animale continua a scorrazzare per le vie del quartiere anche se claudicante per la brutta botta. In poche ore in tanti tra i residenti del quartiere hanno aderito alla petizione, tutti in attesa che venga una buona volta risolto il problema dei cinghiali. Proprio ieri sul nostro giornale l’assessore comunale Polenta ha sollecitato la Regione a fare la propria parte.