Baraccola, il Comune chiede lo stato di calamità naturale Pericolo altri allagamenti

ANCONA - Ha seminato danni per centinaia di migliaia di euro l’alluvione di giovedì, la più intensa degli ultimi sessant’anni. Per questo il Comune ha chiesto lo stato di calamità naturale alla Regione Marche: una proposta che, se verrà riconosciuta, sbloccherà contributi per le spese di primo intervento e risarcire automobilisti, commercianti e imprenditori che hanno subito danni ingenti a causa del fiume di fango che ha invaso la Baraccola.L’Amministrazione ha deciso di attivare, a partire dalla prossima settimana, uno sportello ad hoc per chiunque avrà bisogno di assistenza. Decine di persone hanno infatti manifestato al Comune l’intenzione di sporgere denuncia per i guai passati a causa della bomba d’acqua e dell’inadeguatezza del sistema fognario. E’ proprio su questo aspetto che si concentreranno le attenzioni dei tecnici perché monta la polemica e nel rimpallo di accuse emerge cristallina una verità: la zona industriale di Ancona si allaga puntualmente ad ogni acquazzone, anche se mai si era arrivati al punto di veder trasformate via Primo Maggio e via Albertini in veri e propri torrenti. Così, il Comune ha deciso di avviare un tavolo di lavoro con i tecnici di Multiservizi per valutare il piano d’azione, ferma restando l’eccezionalità dell’evento. Il sindaco ha pubblicato su Facebook una tabella con le rilevazioni pluviometriche che confermano come nell’arco di 90 minuti è caduta una bomba d’acqua di 62 millimetri su Ancona Sud. «Non capitava da quasi sessant’anni», ha sottolineato Valeria Mancinelli. «È come se su un ettaro di terreno fossero caduti in poco tempo 60 metri cubi d’acqua, un evento assolutamente eccezionale» spiega l’assessore alla Protezione civile Stefano Foresi che ha subito attivato il Coc e la richiesta alla Regione.