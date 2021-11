Dipendenti e clienti senza mascherina, blitz della polizia: scattano i sigilli al bar, chiuso per 5 giorni

ANCONA – Dipendenti e clienti (molti dei quali con precedenti penali) senza mascherina e nessun cartello indicante la normativa anti-Covid. Per queste ragioni la polizia ha chiuso un bar lungo la Flaminia, in zona Palombella. Lo stop è di 5 giorni.

È il risultato dei controlli disposti dal questore Cesare Capocasa, finalizzati al rispetto nella normativa Tulps sui locali pubblici. Ieri sera la squadra amministrativa e di sicurezza della Polizia di Stato di Ancona ha provveduto a chiudere per 5 giorni il locale in questione. Il titolare 42enne non aveva predisposto alcuna misura anti-Covid e i dipendenti non usavano la mascherina. Non erano stati apposti cartelli indicanti il numero massimo di persone e nella sala sul retro c'era un assembramento di clienti (molti dei quali sono risultati con precedenti penali e di polizia) tutti senza dispositivi di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: 15:56

