La banda delle Ford colpisce ancora: sparita la terza auto nel giro di pochi giorni

ANCONA - Un’altra Ford rubata, ancora sotto tiro il quartiere Adriatico. Dopo il suv Kuga portato via da via Piave e la Fiesta rubata in via Isonzo, nella notte tra lunedì e martedì i ladri si sono impossessati di una Focus posteggiata in via De Bosis. Si tratta del terzo furto compiuto in poco più di 24 ore e in un’area ristretta all’interno del quartiere Adriatico.