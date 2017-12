La banda delle Audi torna a colpire: il furto messo a segno in tre minuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La banda dell’Audi torna in città e mette a segno un altro colpo: sparita l’ennesima A3 parcheggiata lungo la strada. Dopo una breve sosta, si riattiva la lunga scia di furti d’auto che negli ultimi due mesi ha interessato soprattutto il quartiere Adriatico. Nella notte tra giovedì e venerdì, i ladri hanno messo le mani su una A3 nera posteggiata in via Santa Margherita e di proprietà di un agente immobiliare. Ieri mattina, quando è uscito di casa per andare al lavoro, non ha più trovato la vettura che aveva parcheggiato la sera prima. Ha sporto denuncia ai carabinieri che da subito si sono messi alla ricerca dell’Audi. Secondo i primi riscontri, sembra che in strada non siano stati trovati vetri infranti. È dunque possibile che la banda abbia messo in atto lo stesso modus operandi utilizzato anche in occasione dei precedenti furti.