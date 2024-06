ANCONA - La speranza ha lasciato posto a una sentenza che, di fatto, spiana la strada per ottenere i risarcimenti dovuti. Il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso presentato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha riconosciuto il diritto degli azionisti e obbligazionisti di Banca Marche a partecipare alla procedura di indennizzo dalla quale erano stati finora esclusi. Di fatto, i giudici amministrativi hanno imposto alla Commissione Tecnica istituita dal Mef a riaprire l’istruttoria per l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla legge istitutiva del Fondo indennizzo risparmiatori.

Il contenzioso

Tale Fondo era stato aperto nel 2018 per tutti quei risparmiatori beffati dal default non solo di Banca Marche (dichiarata fallita nel 2016) ma dai crac degli istituti di credito del centro Italia (Carife, Banca Etruria e Carichieti) e del Veneto (Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Già in primo grado, il Tar del Lazio aveva abbracciato le testi dei risparmiatori, assistiti da un pool di legali dell’Unione Nazionale Consumatori. Avevano presentato la richiesta 150mila risparmiatori su circa 500mila azionisti coinvolti e la maggior parte di essi aveva ottenuto il rimborso previsto dalla normativa. Per alcuni, tuttavia, la Commissione aveva rigettato l’istanza di indennizzo, ritenendo non provata la sussistenza delle violazioni massive, requisito necessario per ottenere il rimborso. Nel Fondo - che però al momento è chiuso - è rimasto un tesoretto di circa 500 milioni di euro a cui ora i beffati di Banca Marche possono sperare di accedere.

Per l’istituto marchigiano aveva presentato ricorso al Tar un centinaio di risparmiatori. Azionisti ed obbligazionisti che, a causa del crac milionario, avevano visto perdere i loro soldi. Cifre, si parla, fino a 80mila euro. Stando ai giudici del Consiglio di Stato «l’azionista/obbligazionista ha indicato chiaramente la violazione massiva e, fatto ancor più rilevante, ha allegato la relativa documentazione a supporto, ma tali circostanze non sono state considerate dalla Commissione Tecnica valutatrice».

Le reazioni

«Ora si apre la strada per gli indennizzi. Il Consiglio di Stato ha posto la parola fine alla querelle giudiziaria che ha visto contrapposti alcuni azionisti ed obbligazionisti di Banca Marche contro il Mef riconoscendo il giusto operato dei risparmiatori che hanno regolarmente motivato le loro istanze di rimborso, adducendo violazioni massive fondate», Le parole dell’avvocato Corrado Canafoglia, che ha seguito i risparmiatori assieme agli avvocati Salvatore Menditto e Carlo Canafoglia. Il processo penale si è concluso in primo grado con sei condanne. Il 16 settembre al via l’appello.