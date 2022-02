Leucemia fulminante, una bimba di due anni muore all'ospedale Salesi. A inizio mese aveva contratto il Covid. Il post straziante della mamma sui social

ANCONA - Choc per la morte di una bambina di due anni e mezzo. Il suo cuore ha smesso di battere ieri, intorno alle 19,30, all’ospedale Salesi di Ancona. La piccola a inizio mese era risultata positiva al Covid ma a strapparla alla morte, secondo quanto emerso al momento, sarebbe stata una leucemia fulminante. Era arrivata all'ospedale pediatrico dal Sud delle Marche, accompagnata dai genitori di San Benedetto.

Una bimba di due anni e mezzo, Emma, è morta la notte scorsa all'ospedale Salesi dove era stata ricoverata d'urgenza per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. A dare l'annuncio della morte è stata la mamma con un post sui social. "Amore mio grande te ne sei andata, spero che sono stata una mamma brava, giocherellona, e pazza come lo eri tu. Ti amo vita mia sole mio, come faccio adesso sensa di te, la tua mamma per sempre".

