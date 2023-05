ANCONA - Ci siamo. Gli anconetani tornano alle urne. Oggi e domani si vota per il secondo turno elettorale. Il ballottaggio tra Daniele Silvetti (centrodestra) e Ida Simonella (centrosinistra) consegnerà domani sera il nuovo sindaco al capoluogo delle Marche.



Gli schieramenti



L’avvocato Silvetti viaggia sospinto da 8 liste, con l’apparentamento della civica di Marco Battino: 4 i partiti di centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Udc) e 4 liste civiche (Ancona Protagonista, Rinasci Ancona, Civitas Civici - Salvi per Ancona, Ripartiamo dai Giovani). Dall’altra parte l’assessora uscente al porto può contare sulla forza delle sei liste facenti parte della coalizione Progetto Ancona di centrosinistra: 3 partiti (Pd, Riformisti - Azione, Italia Viva, Psi, Repubblicani per Ancona) e 3 liste civiche (Ancona Futura, Diamoci del Noi e Ancona Popolare). Al primo turno Silvetti ha incassato in totale 19.643 voti (45,11%), mentre Simonella 17.979 voti (41,28%). Al primo turno hanno votato 43.549 elettori, corrispondenti al 54,94% degli aventi diritto.



I seggi



Da questa mattina alle 7 urne aperte nelle 99 sezioni elettorali di Ancona. Saranno impegnati 406 scrutatori e 105 presidenti di seggio. Come al primo turno, rimangono ricollocati alcuni seggi temporaneamente spostati per via dei lavori all’interno dei plessi scolastici. E sono: i seggi 1-7-8-9-10-11 delle scuole De Amicis, a causa del protrarsi dei lavori di straordinaria manutenzione, sono stati spostati alla scuola Magistrale Ferrucci, in via Cadore. I seggi 40-41-42-43-44 delle scuole Podesti, a causa dei danni provocati dal sisma, sono stati riposizionati alle scuole Elia. I seggi 55-56-57-58-99-100 delle scuole del Pinocchio, sempre per danni causati dal terremoto, sono stati trasferiti alle Collodi. E il seggio 73 viene spostato dall’aula 15 delle Buonarroti all’aula 20 dello stesso istituto.



Gli uffici



Il corpo elettorale resta il medesimo del primo turno: 80.752 elettori. Chi avesse compiuto 18 anni in queste due settimane, tra i due turni elettorali, non potrà votare. Per il rilascio delle tessere elettorali ci si può rivolgere all’ufficio Anagrafe nella sede centrale del Comune di Ancona in piazza XXIV Maggio. Gli orari predisposti sono: oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Per il rilascio della carta d’identità l’ufficio di via Piave 10 sarà aperto in via straordinaria oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Dunque tutto pronto per le ultime battute della sfida finale tra i due candidati a sindaco della città di Ancona. Chi dei due conseguirà il maggior numero di voti rispetto all’altro verrà proclamato sindaco. Il capoluogo si prepara, dunque, al post-Mancinelli. Da lunedì sera a Palazzo del Popolo siederà il nuovo primo cittadino.