Ballottaggio Ancona, la leader del Pd Elly Schlein venerdì (ore 18) in piazza Roma con Ida Simonella

ANCONA - Elly Schlein torna ad Ancona: la segretaria del Partito Democratico sarà ad Ancona venerdì 26 maggio in piazza Roma con Ida Simonella, candidata alla poltrona da sindaco del capoluogo delle Marche. La Schlein torna in vista del ballottaggio di domenica 28 e lunedì 29 maggio con la sfida Simonella - Daniele Silvetti (candidato del centro destra).

Ad annunciare l'arrivo della leader del Pd è stata Chantal Bomprezzi, segretaria Pd Marche: «Dopo il successo di partecipazione di due settimane fa al teatro delle Muse, la nostra segretaria nazionale ha scelto di tornare per sostenere la candidata Ida Simonella al ballottaggio. Siamo in contatto con Ida Simonella e il suo staff e con la Federazione e l'unione comunale Pd di Ancona per organizzare al meglio questo evento, che si terrà nel pomeriggio di venerdì ad Ancona in piazza Roma».