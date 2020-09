Portonovo, pienone in spiaggia come ad agosto. Un quarto d’ora di coda sulla strada. Bagnante soccorsa in mare a Mezzavalle

ANCONA - Ennesimo fine settimana di mare tra Portonovo e Mezzavalle. Oggi e domani, stante le previsioni che danno al bello, le due baie anconetane si popoleranno di gente per gli ultimi, ma sarà poi così?, scampoli di sole e di vacanze. In effetti nel corso di tutta la settimana, compreso giovedì mattina quando allo scoppiare del temporale nessuno ha abbandonato le spiagge attendendo pazientemente il ritorno del bel tempo, Portonovo e Mezzavalle sono state piene di gente, proprio come nel pieno di agosto.





Il last minute

Nelle spiagge, libere o negli stabilimenti, ma anche nei ristoranti e chalet dove era impossibile trovare un tavolo last minute, specialmente di sera. Insomma prosegue nel migliore dei modi questa stagione balneare iniziata tra mille dubbi e timori, causa l’emergenza sanitaria, ma poi sviluppatasi alla grande ed ancora nel suo pieno. Ne testimonia il fatto che il Comune ha deciso di mantenere anche per oggi e domani la prenotazione tramite app nelle spiagge libere, pensando proprio ad un ulteriore tutto esaurito. Tra gli esperimenti dell’estate, sicuramente da rivedere quello del semaforo a senso unico alternato lungo la strada d’accesso a Portonovo, in funzione da una quindicina di giorni per favorire soprattutto il assaggio in sicurezza dei bus navetta, che sta destando diverse proteste. Anche ieri mattina lunghe file si sono formate sin dalla rotatoria, con attese che andavano oltre i 15 minuti.

Probabilmente, al netto della lodevole intenzione di fare qualcosa per diminuire la pericolosità del tratto di strada, quella di un semaforo così concepito non è la soluzione migliore, visto che spesso nei minuti di attesa non si verifica il transito di nessun autobus. Meglio sarebbe, ed era la prima proposta di cui si era parlato, un semaforo a chiamata, da attivare dall’autista al passaggio, che richiederebbe una chiusura per un periodo di tempo limitato. Proposte e progetti di cui oramai si parlerà per la prossima stagione, quando Comune ed operatori si metteranno attorno ad un tavolo per focalizzare le criticità emerse nel corso dell’estate. Intanto ieri c’è stato l’ennesimo intervento del gommone della Società Nazionale di Salvamento, di stanza nella baia, che in totale ha operato nel corso dell’estate una quarantina di interventi.



Il soccorso

Ieri, attorno all’ora di pranzo, ha soccorso una ragazza di una trentina d’anni a Mezzavalle, dopo che era stata probabilmente punta da un pesce ragno mentre passeggiava in acqua. La ragazza, che lamentava un forte dolore ad un piede, è stata portata al molo di Portonovo e da qui all’ospedale di Torrette per le cure del caso da parte dell’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. Ricordiamo, infine, che il servizio di bus navetta dal parcheggio scambiatore fino alla piazzetta terminerà con la giornata di domani.

