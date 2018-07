Bagni vietati per la pioggia a Falconara e in certi trastti della costa di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Torna il divieto di balneazione da Falconara ad alcune zone l Passetto, dopo il maltempo dei giorni scorsi. L’ordinanza dei Comuni di Falconara e Ancona è fino a data da destinarsi, ossia fino a quando le analisi dell’Arpam non saranno nuovamente negative. Ad Ancona niente tuffi a Palombina, a Torrette, nella spiaggia libera sotto il Cardeto e sotto la piscina comunale del Passetto. A Falconara, lo stop riguarda l’intero tratto di litorale dalla raffineria a Palombina. L’apertura degli scolmatori per far defluire l’acqua piovana ha determinato questo ennesimo stop stagionale: un problema ricorrente che rovina lo sforzo degli operatori balneari. I due Comuni, hanno intrapreso un percorso comune per risolverlo e hanno dato il via libera agli interventi da 36 milioni finalizzati a realizzare, nell’arco di 6-7 anni, le opere destinate a far diminuire i casi di apertura degli scolmatori che causano gli sversamenti. Il progetto antisversamenti prevede ad Ancona vasche per bloccare le precipitazioni (la più grande, da 5mila metri cubi, a Collemarino nell’area ex Fiat) e il potenziamento dei quattro canali-pontile er Falconara un collettore di gronda, una tubazione di raccolta delle acque miste nelle vie Volta, Galilei, Matteotti, Elia.