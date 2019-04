Badante completamente ubriaca: serve la barella per portarla fuori casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Una serata, quella di sabato, molto movimentata in zona Tavernelle. Attorno alle 22 lintervento della Croce Gialla in un appartamento per una badante di 50 anni originaria dell'Europa dell'est completamente ubriaca. Sul posto anche la polizia e i familiari dell'anziana. La badante non si reggeva in piedi al punto tale che per portarla in ospedale è stato necessario l'uso della barella. Tensione, polemiche e incredulità e l'ovvio licenziamento della donna.