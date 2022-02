Spingono una studentessa a terra e le strappano l'I-Phone: due baby bulli in carcere minorile

ANCONA - Arrestati dala polizia e portati in carcere minorile due indagati per rapina aggravata, entrambi minorenni all’epoca dei fatti. fatti risalgono al 30 novembre 2021 quando in n Largo Donatori di Sangue una, studentessa è stata aggredita mentre si trovava a percorrere a piedi la scalinata. I deu l'hanno spinta a terra strappanfole di mano l'IPhone con stava telefondando. I due baby rapinatori sono stati prelevati dalle loro abitazioni e portati nel carcere minorile del Bologna.

