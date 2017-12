Finto avvocato prova a raggirare una signora «Sei un imbroglione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tra le 188 telefonate, arrivate in sala Operativa nel giorno di Natale anche quella di una signora che riferiva di aver ricevuto verso le 15 una telefonata da parte di un sedicente avvocato che le chiedeva un'ingente somma di denaro come saldo di una sanzione a seguito di una contravvenzione elevata al figlio.Il malfattore le spiegava che il figlio aveva causato un incidente di poco conto e che il veicolo era privo di regolare copertura assicurativa e pertanto lei doveva pagare quella somma per mettere le cose a posto. La signora di 77 anni 113 riferiva che aveva scoperto la truffa, e quando il suo interlocutore la incalzava per accordarsi sul luogo dove la signora doveva portarle la somma di denaro, lei gli urlava contro "imbroglione, non mi inganni a me la Polizia ha detto di non crederci tu sei un imbroglione!!!".