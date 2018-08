Avvocato muore a 70 anni stroncato da un malore mentre è in vacanza a Ischia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Foro anconetano in lutto. È scomparso improvvisamente nel sonno mercoledì notte l’avvocato Andrea Novelli, esperto in diritto penale, civile e della navigazione. Il legale aveva compiuto lo scorso giugno 70 anni. La tragedia è avvenuta mentre Novelli si trovava in vacanza con la moglie sull’isola di Ischia, una località a lui cara e più volte visitata. L’ultimo viaggio nella terra dove ha perso la vita era stato a maggio. Da quanto si è potuto apprendere, sarebbe stato un malore fulminante a stroncare la sua vita. Anconetano doc, amante del mare e dei natanti, e per questo molto conosciuto in ambito marittimo, in passato aveva lottato come un leone contro una malattia che, alla fine, è riuscito a sconfiggere, tornando al più presto a frequentare le aule dei tribunali con più grinta di prima.