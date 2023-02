ANCONA - Un lupo a spasso come se nulla fosse lungo la strada che dagli Angeli di Varano sale in direzione di Camerano. Un esemplare per nulla intimorito dalla presenza dell’uomo, al punto tale che per un tratto di strada ha costeggiato anche la parte esterna di una abitazione con tanto di corte.

Un incontro ravvicinato motivato dal fatto che il lupo molto probabilmente si è spinto a ridosso di questa abitazione forse per la ricerca di cibo. L’animale ha poi attraversato la strada per risalire in direzione di Camerano. Non è la prima volta che in zona avvengono avvistamenti di questo tipo, anche per il fatto che questo tratto di strada si trova all’interno del Parco del Conero. Lupi che non sono pericolosi per l’uomo ma che richiedono tanta precauzione in caso di presenza di animali da cortile.

Avvistamenti a Posatora

Negli ultimi periodi la presenza di animali selvatici sta diventando un vero e proprio problema. La situazione si è fatta particolarmente pesante per i cinghiali. Avvistamenti ci sono stati a Posatora, dalle parti del Parco Belvedere, a Vallemiano, in via Angelini ma anche all’interno del parco di Villa Beer. I cinghiali sono spesso causa di incidenti stradali anche con feriti come accaduto tempo addietro poco più avanti del cimitero di Posatora. Tra le strade da bollino rosso anche la Provinciale del Conero, dove i cinghiali sono praticamente di casa.