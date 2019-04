Avvicina anziani per chiedere le offerte e poi tenta di derubarli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Con la scusa delle offerte a favore di un’associazione per disabili ha cercato di derubare anziani a passeggio sul Viale della Vittoria. Ma quando sono arrivati i carabinieri, sollecitati dalle segnalazioni dei testimoni, il presunto truffatore si era già dileguato. Occhi aperti, comunque, nel rione Adriatico perché c’è un giovane che, approfittando delle giornate soleggiate, cerca di borseggiare nonnini con il metodo più vile: chiedendo soldi per una onlus. Almeno così hanno riferito le potenziali vittime quando, allarmate, ieri attorno a mezzogiorno hanno contattato il 112. Nessuno per fortuna sarebbe caduto nel tranello, ma un’anziana si è spaventata molto quando, avvicinata da quel ragazzo all’apparenza innocuo e gentile, si è accorta che stava per derubarla.