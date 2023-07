Mattina d'inferno sull'autostrada A14. Due incidenti in pochi minuti: almeno tre feriti e auto in coda

ANCONA - Due incidenti quasi in contemporanea si sono verificati questa mattina sull'A14 attorno alle 9.30. Il primo tra gli svincoli di Ancona Sud e Loreto, direzione Pescara, nel tratto dove sabato mattina c'è stato lo schianto che è costato la vita al 58enne pugliese Francesco Capursi.

Il secondo ha riguardato il tratto dell'uscita di Ancona Nord, direzione Bologna. In quest'ultimo incidente coinvolto un furgone. Complessivamente, ci sarebbero almeno 3 feriti, tanto che dalla cittadella di Torrette si è alzata in volo anche l'eliambulanza. Ad intervenire i vigili del fuoco e le ambulanze della Croce Gialla di Camerano. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.