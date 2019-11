Autostrada A14, chiuso il casello Loreto-Porto Recanati: ecco quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - SullaBologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 4 e martedì 5 novembre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Loreto , in entrata verso Pescara/Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali: in entrata verso Pescara/Bari, Civitanova Marche in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona, Ancona sud.