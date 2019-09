Disagi sull'autostrada A14 auto in fiamme in una piazzola d'emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un'auto in fiamme sull'autostrada A14. La vettura, parcheggiata in una piazzola di sosta con gli sportelli aperti, è stata segnalata in corsia sud tra i caselli di Ancona Nord e Sud. Decine di segnalazioni sono arrivate da automobilisti di passaggio ai vigili del fuoco che ora stanno intervenendo per spegnere le fiamme che potrebbero essersi innescate sul mezzo in maniera accidentale.