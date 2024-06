ANCONA - Dodici corse al giorno tagliate. Conerobus alle prese con la lotta agli sprechi. «Non possiamo permetterci autobus vuoti, dobbiamo ottimizzare le risorse» puntualizza il presidente Italo D’Angelo. La misura riguarda tre linee: la 1/4, la 2 e la 3 per tutto il periodo estivo, facendo calare la frequenza dei passaggi portando i tempi di attesa da 7 a 9 minuti e da 14 a 16. In realtà una riduzione delle corse avveniva anche nelle annualità precedenti per il periodo di luglio e agosto.

Mentre quest’anno è stato anticipato dal 1° giugno e prolungato fino al 12 settembre.

La misura

«Questo in una ottica di meno sprechi» ribadisce D’Angelo, che tiene a sottolineare: «Più che di taglio si tratta di ottimizzazioni. Ossia autobus con più persone a bordo e con carichi ben distribuiti e soprattutto un unico orario per tutto il periodo estivo». L’assessore alla Mobilità e ai rapporti con Conerobus, Giovanni Zinni, evidenzia la misura compensativa: «Andiamo a potenziare le linee verso il mare in modo che gli utenti possano usufruire di tutte le nostre spiagge». Zinni fa riferimento alle linee 94 e 95. In più la novità della linea 93 che da quest’estate non farà capolinea a Massignano, ma arriverà a Portonovo su quattro corse giornaliere. Ma il taglio delle corse non è l’unica bega con cui Conerobus è alle prese. Infatti la Rsu ha proclamato lo stato di agitazione ed avviato la procedura di raffreddamento. In sostanza le sigle sindacali e la dirigenza si incontreranno mercoledì mattina in Prefettura alla presenza del prefetto stesso o di un funzionario per scongiurare un’escalation delle tensioni.

L’incontro

Le rappresentanze sindacali lamentano «la mancanza delle relazioni industriali» e il «mancato rispetto degli accordi aziendali sull’organizzazione del lavoro» si legge in una nota. In realtà sembrerebbe che a far saltare i nervi ai sindacati sia stato un incontro a cui l’ad Giorgio Luzi avrebbe dato (inconsapevolmente) forfait. «Solo un equivoco - stempera D’Angelo -. I sindacati erano ad attenderlo nella sala Ricciotti, Luzi al piano superiore impegnato in questioni di lavoro. Ha solo ritardato, ma i sindacati se ne sono andati. Tutto qua».