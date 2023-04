ANCONA - Cosa non si fa per evitare una multa. Un passeggero, sorpreso su un bus senza biglietto, non si è limitato a scappare: ha pensato bene di portarsi via anche il blocchetto dei verbali, strappato di mano a un controllore.

È successo lunedì pomeriggio. Il giovane deve aver pensato che a Pasquetta poteva servirsi gratuitamente del trasporto pubblico: immaginava che a bordo non ci fosse nessuno a verificare il possesso dei biglietti. E invece, mentre viaggiava insieme ad altri amici su un bus della linea urbana, è incappato nell’ispezione di un controllore. Poiché del gruppetto nessuno aveva il titolo di viaggio, subito il verificatore della Conerobus ha chiesto all’autista di arrestare la corsa. Mentre stava compilando il verbale, è scoppiata una lite: uno dei “portoghesi” gli ha strappato di mano il taccuino ed è scappato. Sul posto è intervenuta la polizia che ha provveduto a riportare la situazione alla calma. Tutti i passeggeri sono stati identificati, incluso quello in fuga, che poi è stato raggiunto, rintracciato e sanzionato. Il blocchetto dei verbali è stato restituito al controllore.