Autobotte di traverso davanti alla Caffetteria e macchina schiacciata: traffico in tilt

ANCONA - Traffico in tilt davanti alla Caffetteria per un'autoarticolata che uscendo dall'area di servizio Sanzio compiendo una manovra azzardata è finito in mezza alla strada con un'automobile che è finita sotto il fianco sinistro del mezzo pesante. Sul posto la polizia stradale di Ancona che sta ricostruendo la dinamica dei fatti anche per verificare che manovra volesse compiere l'autista dell'autoarticolato che molto probabilmente voleva entrare nell'area di servizio della caffetteria, Incolume l'uomo alla guida dell'auto, traffico però rallentato anche perchè al momento sono praticabili solo le due carreggiate centrali.