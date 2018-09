Vetro dell'auto dei vigili sfondato con una pietra: c'è l'identikit del vandalo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha preso un grosso masso trovato da terra, lo ha avvolto in un giornale e lo ha riposto in un sacchetto di plastica. Poi, ha preso il pacco regalo confezionato ad hoc, l’ha fatto roteare in aria e alla fine l’haÈ questa la scena descritta da un testimone sotto i cui occhi è passato l’atto di vandalismo perpetrato giovedì pomeriggio a Capodimonte, a largo Marinelli, nei confronti di una Fiat Punto degli uomini guidati dal comandante Liliana Rovaldi. Ci sono dunque le parole di residente della zona a indirizzare le indagini portate avanti dalla polizia giudiziaria del corpo dei vigili. Parole che potrebbero sostituire la mancanza di spycam nella piazzetta che divide via Astagno da via Podesti. Il testimone non solo ha visto sprazzi del danneggiamento, ma ha anche fornito agli investigatori, coordinati dal maggiore Marco Caglioti, l’identikit di chi ha commesso il gesto.