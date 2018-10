Auto tamponata, ferite cinque persone: portati in ospedale anche due bimbi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponamento e momenti di paura intorno alle 17,30 in via Marconi con una Matiz in cui c'erano cinque persone centrata in pieno. Portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette un uomo di 68 anni, due donne, una di 30 anni e l'altra di 58, controlli anche per due bambini - uno piccolissimo - e l'altro di 8 anni all'ospedale Salesi. Sui posto per i soccorsi e i rilievi la Croce Rossa, due ambulanze della Croce Gialla, tre pattuglie dei vigili urbani e i vigili del fuoco.