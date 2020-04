Si schianta su un'auto in sosta: paura per un uomo di 80 anni

ANCONA - Spavento questa mattina intorno alle 10 in via Veneto quando un uomo di 80 anni alla guida della sua auto probabilmente a causa di una distrazione si è schiantato su un'auto in sosta di proprietà del titolare del negozio di generi alimentari. Notevoli i danni alle due auto, suo posto oltre la Croce Gialla anche la polizia municipale e il carro attrezzi che ha portato via le due macchine, nessun problema per l'anziano che non ha ritenuto necessario andare all'ospedale per i controlli del caso.

