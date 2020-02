Auto sospetta con tre pregiudicati per furto già espulsi da diversi Comuni: ora anche da Ancona

ANCONA - Auto sospetta con tre persone a bordo intercettata dalla Polizia al Piano. Nel tardo pomeriggio di giovedì, gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona, in servizio presso le zone del Piano San Lazzaro, hanno proceduto al controllo di un’auto vettura sospetta che si aggirava in corso Carlo Alberto.

Nell’occasione i poliziotti procedevano al controllo dei tre occupanti tutti romeni senza fissa dimora con precedenti penali per reati contro il patrimonio ed allontanamenti da vari Comuni del centro Italia.

Dopo essere stati accompagnati in Questura per gli accertamenti sull’identità, i tre venivano allontanati dal Comune di Ancona con la misura si prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio in quanto ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica

