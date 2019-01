L'auto si sfrena e rimane in bilico: non c'è photoshop, è tutto vero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Da rimanere a bocca aperta. Nella tarda serata di ieri intorno alle 23,45 i vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona in via VIII Marzo per recuperare una vettura che si era sfrenata. I vigili del fuoco utilizzando il verricello dell’autopompaserbatoio, hanno ancorato e recuperato la vettura che era rimasta in bilico e incastrata su di una ringhiera, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. Non si segnalano persone coinvolte.