L'auto si sfrena, s'incastra sulla balaustra e rimane in bilico sopra la strada

ANCONA – Paura per un’auto, una Fiat Punto, che si è sfrenata e dopo aver divelto una sbarra è finita contro una ringhiera che in qualche modo gli impedisce di finire nella sottostante via 8 marzo. Il fatto è accaduto la scorsa notte in via Montessori. Sul posto i vigili del fuoco che, utilizzando il verricello dell’autopompaserbatoio, hanno ancorato e recuperato la vettura che era rimasta in bilico e incastrata su di una ringhiera. In un secondo momento, i vigili del fuoco hanno provevduto a mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente.