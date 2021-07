Auto si schianta su un muretto dopo l'incidente con un bus e rischia di volare sul parcheggio delle case popolari

ANCONA - Tragedia sfiorata questa mattina in via Marconi poco distante dalla rotatoria con piazzale Italia dove un'auto dopo lo scontro con un bus si è schiantata contro un muretto rischiando di finire nel parcheggio delle case popolari. Immediato il soccorso della Croce Gialla e dell'automedica, sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia muncipale con una donna di 77 anni portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

