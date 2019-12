Auto si schianta contro il muro, esplodono gli airbag: feriti due bimbi di 7 e 8 anni

ANCONA - Un altro incidente in via Conca: questo pomeriggio alle 18 un'auto a causa di un problema meccanico si è schiantata contro il muro e sono così esplosi gli airbag del vetro posteriore. Immediati i controlli con due bimbi di 7 8 anni che sono stati portati al Salesi comunque le loro condizioni non sono gravi.

