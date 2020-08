Auto ribaltate e tanta paura: doppio intervento dei vigili del fuoco nella notte

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera ad Ancona per due incidenti stradali: il primo avvenuto sulla Sp 4 che conduce alla frazione di Casine di Paterno per una micro car rovesciata sulla sede stradale. La squadra ha mesa in sicurezza l'auto mentre la persona alla guida era stata trasportata al pronto soccorso dal 118 per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per la viabilità e i rilievi.

Un'altro incidente è avvenuto in via Mattei per un'auto ribaltata su un fianco che ha colpito una recinzione e una cabina in cemento con dei contatori di metano. I due occupanti sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette dal 118. La squadra sul posto ha verificato che non vi fossero perdite di gas dai contatori di metano e messo la vettura in sicurezza. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi.

