ANCONA - Un'auto ribaltata lungo la Flaminia, traffico parzialmente rallentato e tanti passanti che pensano al peggio: per fortuna invece le condizioni del conducente non sono invece così gravi. Dinamica dell'incidente ancora da mettere a fuoco: per i soccorsi sul posto la Croce Gialla e l'automedica che hanno portato il conducente all'ospedale di Torrette in codice verde, a gestire il traffico una pattuglia della polizia locale.

