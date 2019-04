Auto prende fuoco nella notte paura tra i residenti per le fiamme in un parcheggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Auto a fuoco nella notte a Torrette. L’allarme è scattato poco dopo l’una, quando alcuni passanti hanno visto le fiamme alzarsi dal cofano di un’Opel Corsa ferma in un parcheggio di via Lambro. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di spegnere in fretta l’incendio, ma l’auto ha subito gravi danni nella parte anteriore. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Non sono state coinvolte altre vetture.