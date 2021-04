Su Instagram posta soldi e una pistola, poi si schianta: nella Bmw trovata l'arma. Bulletto romeno denunciato

ANCONA - Prima una maxi multa per violazione del coprifuoco, poi una denuncia (con ritiro della patente) per guida in stato d’ebbrezza a seguito di un doppio incidente. Infine, una seconda denuncia per il porto abusivo di un’arma, una pistola softair, trovata sotto il sedile dell’auto distrutta (e confiscata). Un filotto da record per un 22enne romeno, domiciliato ad Ancona, che in tre giorni ha collezionato guai su guai.

A tradirlo, nell’ultima occasione, è stata una storia pubblicata su Instagram: una sequela di video in cui riassumeva le bravate compiute, dalla birra in auto con gli amici e la musica a palla a tarda sera (tutti e tre sono stati sanzionati lunedì sera a Brecce Bianche: 533 euro di multa a testa), alle cure ricevute al Pronto soccorso dopo l’incidente stradale da brividi avuto martedì pomeriggio a Passo Varano, dove prima ha tamponato un’auto, poi è scappato, quindi è finito contro un muretto, distruggendo la propria Bmw. Nonostante lo schianto da paura, è rimasto praticamente illeso. Consapevole di essere ubriaco, ha rifiutato sia l’alcoltest sia le analisi del sangue all’ospedale, per questo la polizia locale gli ha ritirato la patente, sequestrato l’auto e l’ha denunciato per guida in stato d’ebbrezza.



Ma il bello (pardon, il peggio) doveva ancora venire. I carabinieri, infatti, hanno scandagliato il profilo Instagram del 22enne e hanno scoperto un dettaglio interessante: ikn una storia metteva in bella mostra delle banconote e una pistola appoggiate sul cruscotto della propria auto, poche ore prima di incappare nell’incidente. Così ieri i militari hanno pensato bene di coinvolgere la polizia locale per un’ispezione a bordo della Bmw distrutta. Intuito eccellente: sotto il sedile anteriore hanno trovato proprio l’arma esibita dal bullo sui social, una revolver ad aria compressa, senza cappuccio rosso, con 6 cartucce inesplose. Per questo il giovane ha rimediato un’ulteriore denuncia per il porto abusivo della pistola softair, la cui detenzione è vietata.

