Auto passa con il rosso ad Ancona, secca frenata del bus e tre passeggere volano a terra e si feriscono

ANCONA - L’auto sarebbe passata con il semaforo rosso, costringendo l’autista del bus ad una brusca frenata per evitare l’incidente: tre passeggere, che viaggiavano sul mezzo pubblico, sono cadute e si sono ferite, per fortuna senza gravi conseguenze. È successo questa mattina in piazza Ugo Bassi. Il conducente dell’auto, una Volkswagen Up, si è poi dileguato: ora si analizzeranno le immagini riprese dalle telecamere del Piano per rintracciarlo.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, il mezzo della linea 3 della Conerobus stava uscendo dal capolinea di piazza Ugo Bassi per immettersi in via Cristoforo Colombo quando un’auto, che percorreva l’anello della piazza, è passata con il rosso, costringendo l’autista ad inchiodare. Una delle passeggere cadute sul bus è stata portata all’ospedale di Torrette in ambulanza. Le altre due donne ferite hanno raggiunto il pronto soccorso autonomamente.