Auto massacrate per pochi ​spicci: condannati a un anno e mezzo ai due ladri

ANCONA - Con il favore del buio, avevano danneggiato una decina di auto lungo la Flaminia. Vetri infranti e carrozzeria ammaccata solamente per mettere le mani su un misero bottino fatto di auricolari, chiavette usb, qualche articolo di bigiotteria e poco altro. La violenza inaudita con cui due ladri marocchini si erano accaniti contro le vetture in sosta aveva fatto svegliare di soprassalto i residenti che abitano a poche centinaia di metri di distanza dalla stazione ferroviaria. Era stata avvisata la polizia e i topi d’auto erano stati colti in flagranza, mentre frugavano nell’abitacolo di un veicolo a cui avevano appena rotto uno dei due finestrini anteriori. Dopo una notte passata nelle celle della questura, i banditi – entrambi 35enne senza fissa dimora e disoccupati – erano stati portati in tribunale per la direttissima. Il giudice aveva convalidato l’arresto e rimesso entrambi in libertà con la misura cautelare del divieto di dimora ad Ancona. Era il 12 febbraio. Ieri mattina, il procedimento dei nordafricani si è concluso con una condanna: un anno e sei mesi ciascuno per il raid avvenuto sulla Flaminia, tra i civici 53 e 54 e nel piazzale antistante la sede di un gommista.