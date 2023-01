Investe un uomo, poi l'auto fuori controllo si schianta contro un garage: in ospedale un 56enne

ANCONA - Travolge con l'auto un pedone, poi il mezzo finisce contro un garage. Incidente stradale verso le 15 in via Fiorini ad Ancona, dove l'ambulanza della Croce Gialla con l'auto medica hanno soccorso un pedone di 56 anni travolto improvvisamente da una macchina: l'automobilista ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un garage: per lui non c'è stato bisogno del controllo al pronto soccorso nonostante lo stato di choc, mentre a Torrette ci è finita la persona investita, un uomo di 56 anni. Non sarebbe grave, ma è arrivato al nosocomio in codice rosso per la dinamica dell'incidente.