In porto l'auto di un imprenditore scomparso Dentro c'è anche un coltello insanguinato

ANCONA - E' stata ritrovata al Mandracchio l'auto dell'imprenditore di 64 anni Gian Paolo Bertuzzi scomparso il 31 marzo da Bovio, provincia di Piacenza. A bordo non c'è nessuno. Bertuzzi era scomparso in tutta da lavoro, non era toranto a casa. L'auto è parcheggiata davanti al Mercato ittico, ha una ruota posteriore bucata, dentro c'è un coltello insanguinato. Sul posto per le ricerche la polizia scientifica, la Squadra mobile, le Volanti e i sommozzatori.