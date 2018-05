Si muove in città e si accorge che la sua auto sta prendendo fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 8 ad Ancona in via XXV aprile per l'incendio di un autovettura. La macchina era in marcia quando la persona al volante ha visto del fumo uscire dal vano motore.La squadra dei vigili del fuoco ha spento le fiamme e messo il mezzo in sicurezza.