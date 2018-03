L'auto finisce contro un camion e poi il guard rail: un uomo ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Incidente stradale nel pomeriggio in via Albertini. Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati un autocarro ed un’automobile, con quest’ultima che, dopo l’urto, ha finito la sua corsa contro il guard rail. Ad avere la peggio l’autista della vettura, rimastao ferito in maniera non grave e soccorso dai Vigili del fuoco, che poi hanno anche ripristinato le condizioni di sicurezza sulla strada.