Il pick-up dei misteri fermo da giorni: il giallo del coltello insanguinato e del proprietario

di Stefano Rispoli

ANCONA - Un pick-up parcheggiato al Mandracchio con una gomma a terra. Un coltello sporco di sangue sotto il sedile posteriore. Nient’altro. Nessun biglietto, né documenti, né soldi. Non c’è nemmeno il cellulare che risulta spento da venerdì scorso, 31 maggio, quando Gian Paolo Bertuzzi, operaio artigiano di Piacenza, 64 anni, è sparito da Settima, frazione del comune di Gossolengo dove viveva con la moglie. L’ultimo a sentirlo è stata proprio lei: una telefonata in cui il marito l’avvisava che sarebbe rientrato tardi dal lavoro. Era uscito al mattino con una maglia blu, un pantalone grigio da operaio e scarpe antinfortunistica, diretto alla Lafer di Piacenza. Non è più rientrato a casa e, dopo una notte in bianco, il giorno seguente la donna ha sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Rivergaro.Dopo 4 giorni di inutili ricerche, ieri l’auto dell’artigiano, un Isuzu Nissan verde con un cassone porta attrezzi nel bagagliaio e targa con sigla maceratese (ma solo perché il primo proprietario era di Appignano) è stata rinvenuta nel porto di Ancona, abbandonata davanti al mercato ittico, con la gomma posteriore destra forata.