Sorpreso in auto con un etto di hashish e un machete nel bagagliaio

ANCONA - Quando ha visto la polizia in via Montebello, ha provato a spegnere i fanali e ad appiattirsi sul sedile, ma ciò non gli ha risparmiato i guai.I poliziotti, visto il suo comportamento, hanno deciso di controllare l'auto del ragazzo ed hanno trovato un etto di hashish e, nel bagagliaio, un lungo machete. Il ragazzo è stato arrestato per lo stupefacente e denunciato a piede libero per l'arma. Poco lontano, i poliziotti hanno trovato tra la vegetazione un barattolo con 190 grammi di eroina. Poco prima avevano controllato un'auto con due ragazzi: indagini in corso per stabilire se ci siano dei collegamenti.