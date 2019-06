Nell'auto avevano droghe manganello e coltello: tre uomini nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Verso le cinque di martedì pomeriggio, i poliziotti in servizio tra il Piano e la stazione hanno notato in piazza Rosselli un’auto sospetta con tre persone a bordo ferma nella zona degli alberghi. I tre a bordo, piuttosto nervosi, non volevano neppure mostrare i documenti. I tre, due campani di 35 e 44 anni ed un pugliese di 33, operai con qualche precedente di polizia, sono stati accuratamente perquisiti, così come il loro mezzo. I poliziotti hanno trovato nelle tasche dei pantaloni del pugliese un coltello a serramanico lungo 20 cm e una dose di cocaina, mentre dalle tasche dei pantaloni del campano di 35 anni è spuntato un manganello telescopico ferrato allungabile fino a 65 cm. Neanche l’altro campano era “pulito”, visto che in tasca aveva una dose di hashish. I tre sono stati accompagnati in questura: per i due trovati in possesso degli oggetti atti offendere, è scattata la denuncia penale, mentre chi aveva in tasca stupefacente è stato segnalato alle Prefetture di residenza come consumatori di droghe.