Auto distrutta dalle fiamme Era parcheggiata, il proprietario denuncia

ANCONA - Auto a fuoco la scorsa notte all’incrocio tra piazza Medaglie d’Oro e via Saracini. L’allarme è stato dato poco prima dell’una da un operatore di Anconambiente, che ha visto levarsi le fiamme da una Fiat 500L parcheggiata. Nonostante l’immediato intervento dei vigili del fuoco, la vettura è andata distrutta, ma non sono state coinvolte dall’incendio altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Il proprietario della 500L, un ragazzo campano che lavora ai cantieri navali, questa mattina ha presentato denuncia. Ancora da accertare le cause dell’incendio.