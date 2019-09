Auto contro moto all'incrocio maledetto. Due feriti, uno è un bambino di 10 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due feriti in un incidente all'incrocio maledetto tra via Piave e via Vecchini dietro le Poste centrali di Ancona. E' successo ieri sera per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La centrale operativa del 118 ha inviato sul poste le ambulanze della Croce Gialla che hanno soccorso il motociclista, portato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità, e un bambino di 10 anni che era a bordo dell'auto che è stato colpito da alcune schegge di vetro. E' stato medicato al Salesi, le sue condizioni non sono particolarmente preoccupanti.